"Стена" на российско-украинской границе построена на 40% – пограничники
Госпогранслужба по состоянию на конец мая 2020 года завершила работы по реализации проекта "Стена" на границе между Украиной и РФ на 40%.
Об этом говорится в ответах пограничников на запросы аналитиков экспертной организации StateWatch.
Финансирование проекта "Стена" осуществляется согласно бюджетной программе "Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы" Государственной пограничной службы. Это ведомство подконтрольно МВД, которое возглавляет Арсен Аваков.
"Программой предусмотрено выделение 400 млн грн в 2020 году, из которых по состоянию на 1 июня было потрачено 53 млн грн.
Проект "Стена" строится с 2015 года как комплекс защиты от агрессии Российской Федерации. За 5 лет на реализацию проекта потратили 1,7 млрд грн", - говорится в сообщении.
Предполагалось, что проект будет завершен в 2018 году, однако позже его перенесли на 2021 год.
По состоянию на сейчас в Госпогранслужбе заявляют, что в связи с уменьшением финансирования и ростом стоимости работ существует потребность в переносе сроков реализации проекта и завершить его в 2025 году. Проект соответствующего распоряжения уже был подан на рассмотрение Кабинета Министров.
Подробнее читайте в статье: "Большая украинская стена Авакова"
Экономическая правда
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