Сумма глобальных инвестиций в финтех превышает 210 миллиардов долларов – KPMG

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Объем глобальных инвестиций в сектор финансовых технологий во втором полугодии 2021 превышает 210 миллиардов долларов.

Об этом говорится в отчете KPMG Pulse of Fintech.

Отмечается, что в прошлом году заключили рекордные 5 684 сделки.

"Наибольшие финтех-соглашения во второй половине 2021 года включали приобретение датской платежной системы Nets итальянской Nexi за 9,2 миллиарда долларов США, слияние Calypso Technology, занимающееся облачными финтех-платформами, и регтеха AxiomSL за 3,75 млрд долларов США, а также приобретение PayPal японской компании Paydy за 2,7 млрд долларов США, - говорится в сообщении.

Кроме того, во второй половине 2021 года провели четыре раунда венчурного финансирования на сумму более 1 млрд долларов США, в частности, американская компания Generate привлекла 2 млрд долларов США, бразильский Nubank получил 1,1 млрд долларов США, американский провайдер мобильного банкинга Chime привлек 1,1 млрд долларов США и FTX на Багамских островах привлекла 1 млрд долларов США.

В KPMG говорят, что сфера осуществления платежей и дальше привлекает наибольшее финансирование среди подсекторов финтех, при этом общая сумма инвестиций во всем мире в 2021 году составила 51,7 млрд долларов США по сравнению с 29,1 млрд. долларов США в 2020 году.

В то же время, сферы блокчейна и криптовалюты привлекли рекордные инвестиции на сумму в 30,2 млрд долларов США по сравнению с 5,5 млрд долларов США в 2020 году, что втрое превысило предыдущий рекордный показатель в 8,2 млрд долларов США, зафиксированный в 2018 году.

Инвестиции в сферу кибербезопасности (4,85 млрд долларов США) и Wealthtech (1,62 млрд долларов США) также достигли рекордного уровня.

Так, глобальные инвестиции в криптовалюту и блокчейн значительно выросли с 5,4 млрд долларов США в 2020 году до рекордных 30 млрд долларов США в 2021 году, тогда как количество сделок увеличилось с 627 до 1332 за тот же период.

В секторе также заключили много крупных сделок, в том числе привлечение 1 млрд долларов от FTX, базирующегося на Багамских островах, 767 млн ​​долларов от NYDIG и 750 млн долларов США от Celsius Network.

"Высокая активность в сфере инвестиций и сделок отражает растущее признание потенциальной роли криптовалюты и лежащих в ее основе технологий в современных финансовых системах", - добавляют в KPMG.

Полный отчет KPMG – по ссылке.

Экономическая правда