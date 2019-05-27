Британці купили українську систему 3D-друку титаном

Британський Інститут зварювання (The Welding Institute, TWI) оголосив про партнерство з українською компанією "Червона хвиля" і перше замовлення системи 3D-друку титаном xBeam-18/I для аерокосмічної галузі Великобританії.

Про це повідомляє Greencubator.

Установка xBeam почне роботу у виробничій локації TWI у Кембриджі восени цього року.

Мета проекту — забезпечити британську аерокосмічну галузь широким асортиментом деталей, створених за технологією тривимірного друку.

У TWI пояснили, що українська установка дозволить інституту ширше використовувати 3D-друк дротом.

Окрім цього, TWI разом з "Червоною хвилею" та іншими учасниками проекту розроблятимуть спеціалізоване програмне забезпечення CAD/CAM.

Технологія 3D-друку дозволяє економити значну частину ресурсів і виробляти деталі з меншою кількістю відходів. Компанії економлять кошти, одночасно зменшуючи свій вуглецевий слід. Якщо для виготовлення деталі А традиційним способом витрачається 20-30 кг титану, то з технологією xBeam від українських розробників — лише 3-5 кг.

Минулого року "Червона хвиля" стала переможцем програми "Кліматичні Інноваційні Ваучери", започаткованої в рамках програми ЄБРР "Центр передачі технологій і фінансів у сфері зміни клімату" (FINTECC) за фінансування Європейського Союзу. Отриманий грант команда витратила на розробку програмного забезпечення та допрацювання повного циклу системи тривимірного друку.

Як повідомлялося раніше, держпідприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля" друкуватиме деталі для ракет на 3D-принтері.