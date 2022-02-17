Рада поддержала закон об "облаке" для госорганов: почему это важно

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Верховная Рада приняла закон, вводящий использование облачных технологий в государственных органах власти.

Об этом известно с заседания ВРУ, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Документ №2655 создает базу для Cloud First Strategy, то есть для переноса основных процессов производства IT-серверов на облака.

В частности, закон запрещает обрабатывать информацию, составляющую гостайну, или государственные реестры, с помощью центра обработки данных, который:

расположен за пределами Украины

расположен на временно оккупированной территории

расположен на территории государства-агрессора

принадлежит подсанкционным физическим или юридическим лицам.

Депутаты поддержали во втором чтении и в целом закон №2655 в 297 голосов. Документ был зарегистрирован еще в декабре 2019 года, а летом 2020 года он прошел первое чтение.

"Облачные технологии позволят снизить коррупционные риски на закупки оборудования, существенно снизить расходы из бюджета, а главное - ускорить внедрение инноваций в органах власти", - поприветствовал принятие закона Федоров.

Он убежден, что закон "ускорит приход в Украину крупнейших мировых вендоров облачных сервисов - Microsoft, AWS, Google Cloud и мотивирует построить датацентры".

Как рассказал ЭП CEO облачного провайдера GigaCloud Артем Коханевич, экономически развитые страны мира начали массово внедрять Cloud First Strategy еще 11 лет назад. В 2018 году вышла ее новая редакция – Cloud Smart Strategy.

По словам Коханевича, "облачный законопроект нужен государству, чтобы гарантировать своим потребителям работу только с надежными поставщиками услуг".

Например, в США с этой целью разработана процедура FedRAMP, которую проходят поставщики для получения разрешения на предоставление облачных услуг на федеральном уровне. Чтобы ежегодно продолжать авторизацию, они должны отслеживать свои средства управления и регулярно оценивать их.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2655 об облачных услугах, который, в частности, предусматривает урегулирование правовых отношений по обработке и защите данных при использовании технологии облачных вычислений и предоставлении облачных услуг.

Авторы законопроекта ранее объясняли, что при отсутствии кардинальных изменений в структуре и динамике закупок ІТ-услуг государством, совокупные расходы за 2020-2024 гг. достигнут 100 млрд грн.

Реализация стратегии Cloud First (т.е. 50% потребностей в ІТ-сфере будет удовлетворяться за счет облачных услуг, а не капитальных инвестиций), совокупная экономия может достигнуть 40 млрд грн. за этот период.