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Нацбанк обжалует отмену штрафа "Мегабанку"

Среда, 22 мая 2019, 18:51

 

Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на "АО Мегабанк".

Об этом сообщает пресс-служба Центробанка на своем сайте.

Также в Нацбанке отметили, что обнародуют эту информацию в соответствии с ст.60 Директивы (ЕС) * о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

Напомним, в феврале 2019 года регулятор принял решение о наложении 6,2 млн гривень штрафа на этот банк.

Как сообщалось, "Мегабанк" оштрафовали за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также ненадлежащее выявления публичных деятелей.

Экономическая правда

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НБУ банк

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