Нацбанк обжалует отмену штрафа "Мегабанку"
Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле 2019 года по результатам судебного рассмотрения отменил решение НБУ о наложении штрафа на "АО Мегабанк".
Об этом сообщает пресс-служба Центробанка на своем сайте.
Также в Нацбанке отметили, что обнародуют эту информацию в соответствии с ст.60 Директивы (ЕС) * о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.
Напомним, в феврале 2019 года регулятор принял решение о наложении 6,2 млн гривень штрафа на этот банк.
Как сообщалось, "Мегабанк" оштрафовали за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также ненадлежащее выявления публичных деятелей.
Экономическая правда
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