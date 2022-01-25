Нацбанк может в марте повысить учетную ставку до 11% годовых

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Нацбанк может повысить учетную ставку в марте до 11% годовых с нынешних 10%.

Об этом во время форума The Banking 50 в Киеве заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".

"В принципе, большинство членов монетарного комитета и членов правления проголосовали за то, что "поднимаем на 1%, а потом, возможно, в марте еще на 1%".

Я говорю "возможно", потому что объективно ситуация меняется, и действительно могут быть разные внешние и внутренние факторы, которые, возможно, ситуацию исправят и такого решения принимать будет не нужно. Но по состоянию на сегодняшний день такая потребность есть", - сказала Рожкова.

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам ссуды рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды. Когда инфляция и риски макроэкономической нестабильности в стране усиливаются, центральный банк должен принять меры по стабилизации. Тогда НБУ повышает учетную ставку и проводит жесткую монетарную политику. Это значит, что кредитовать уже рискованнее, поэтому цена на деньги в экономике растет. При уменьшении инфляции и улучшении макроэкономической ситуации учетная ставка обычно снижается и это влечет за собой постепенное удешевление депозитов и кредитов.

Напомним:

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку до 10% - НБУ будет продолжать цикл усиления монетарной политики и готов действовать решительно в случае дальнейшей реализации проинфляционных факторов.

В НБУ прогнозируют, что в 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% только в 2023 году.

Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов.

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