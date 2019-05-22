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Нацбанк оскаржить скасування штрафу "Мегабанку"

Середа, 22 травня 2019, 18:51
 

Національний банк оскаржить в апеляційному порядку рішення Харківського окружного адміністративного суду, який у квітні 2019 року за результатами судового розгляду скасував рішення НБУ про накладення штрафу на "АТ Мегабанк".

Про це повідомляє прес-служба центробанку на своєму сайті.

Також у Нацбанку зазначили, що оприлюднюють зазначену інформацію відповідно до ст.60 Директиви (ЄС)* про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму.

Нагадаємо, у лютому 2019 року регулятор ухвалив рішення про накладення 6,2 мільйонів гривень штрафу на цей банк.

Як повідомлялося, "Мегабанк" оштрафували за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також неналежне виявлення публічних діячів.

Економічна правда

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НБУ банк

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