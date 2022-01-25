Все разделы
Укр / Рус

В этом году стресс-тестирование будут проходить 22 банка

Вторник, 25 января 2022, 16:15
 
фото: нбу

Нацбаанк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году (всего тестирование пройдет 22 банка).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2022 года.

"Она предполагает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для 71 финансового учреждения, имеющего банковскую лицензию.

"Традиционно для стресс-тестирования было выбрано 30 крупнейших банков, отобранных по критериям: размер активов, взвешенных с риском, объем привлеченных депозитов от домохозяйств и чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).

Однако принято решение, что в этом году Нацбанк не будет стресс-тестовать банки, дважды подряд продемонстрировавшие свою устойчивость к неблагоприятным событиям. Поэтому стресс-тестирование будут проходить только те финучреждения, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые", - пояснили в НБУ.

Банки, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году:

  • АО "Ощадбанк"
  • АО "Укрэксимбанк"
  • АБ "УКРГАЗБАНК"
  • АО "АЛЬФА-БАНК"
  • АО "СБЕРБАНК"
  • АО "КРЕДОБАНК"
  • АО "ПРАВЭКС БАНК"
  • АО "БАНК ФОРВАРД"
  • Акционерный банк "Южный"
  • АО "ТАСКОМБАНК"
  • АО "УНИВЕРСОЛБАНК"
  • АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР"
  • ПАО "БАНК ВОСТОК"
  • АО "МЕГАБАНК"
  • АО "А-БАНК"
  • ПАО "МТБ БАНК"
  • АО "КИБ"
  • АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ"
  • АО "БАНК АЛЬЯНС"
  • АО АКБ "Львов"
  • ФТ АКБ "ГЛОБУС"
  • ПАО "КБ "АККОРДБАНК"

Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2022 году будут обнародованы отдельно на сайте Национального банка.

Напомним:

В феврале 2021 года сообщалось, что Нацбанк после обусловленного коронакризисом перерыва возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.

НБУ не будет переносить ежегодное стресс-тестирование банков в этом году в связи с необходимостью диагностики финансового состояния банков после кризисного года.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ банки

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нацбанк может в марте повысить учетную ставку до 11% годовых 25 января 2022, 15:35
НБУ прекратил деятельность 10 страховщиков: причина 24 января 2022, 18:20
НБУ впервые за январь приобрел валюту на межбанке 24 января 2022, 15:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте