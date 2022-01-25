В этом году стресс-тестирование будут проходить 22 банка

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Нацбаанк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году (всего тестирование пройдет 22 банка).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2022 года.

"Она предполагает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для 71 финансового учреждения, имеющего банковскую лицензию.

"Традиционно для стресс-тестирования было выбрано 30 крупнейших банков, отобранных по критериям: размер активов, взвешенных с риском, объем привлеченных депозитов от домохозяйств и чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).

Однако принято решение, что в этом году Нацбанк не будет стресс-тестовать банки, дважды подряд продемонстрировавшие свою устойчивость к неблагоприятным событиям. Поэтому стресс-тестирование будут проходить только те финучреждения, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые", - пояснили в НБУ.

Банки, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году:

АО "Ощадбанк"

АО "Укрэксимбанк"

АБ "УКРГАЗБАНК"

АО "АЛЬФА-БАНК"

АО "СБЕРБАНК"

АО "КРЕДОБАНК"

АО "ПРАВЭКС БАНК"

АО "БАНК ФОРВАРД"

Акционерный банк "Южный"

АО "ТАСКОМБАНК"

АО "УНИВЕРСОЛБАНК"

АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР"

ПАО "БАНК ВОСТОК"

АО "МЕГАБАНК"

АО "А-БАНК"

ПАО "МТБ БАНК"

АО "КИБ"

АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ"

АО "БАНК АЛЬЯНС"

АО АКБ "Львов"

ФТ АКБ "ГЛОБУС"

ПАО "КБ "АККОРДБАНК"

Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2022 году будут обнародованы отдельно на сайте Национального банка.

Напомним:

В феврале 2021 года сообщалось, что Нацбанк после обусловленного коронакризисом перерыва возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.

НБУ не будет переносить ежегодное стресс-тестирование банков в этом году в связи с необходимостью диагностики финансового состояния банков после кризисного года.

Экономическая правда