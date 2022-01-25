В этом году стресс-тестирование будут проходить 22 банка
Нацбаанк определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году (всего тестирование пройдет 22 банка).
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Оценка устойчивости будет производиться по состоянию на 1 января 2022 года.
"Она предполагает оценку качества активов (asset quality review – AQR) для 71 финансового учреждения, имеющего банковскую лицензию.
"Традиционно для стресс-тестирования было выбрано 30 крупнейших банков, отобранных по критериям: размер активов, взвешенных с риском, объем привлеченных депозитов от домохозяйств и чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).
Однако принято решение, что в этом году Нацбанк не будет стресс-тестовать банки, дважды подряд продемонстрировавшие свою устойчивость к неблагоприятным событиям. Поэтому стресс-тестирование будут проходить только те финучреждения, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые", - пояснили в НБУ.
Банки, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году:
- АО "Ощадбанк"
- АО "Укрэксимбанк"
- АБ "УКРГАЗБАНК"
- АО "АЛЬФА-БАНК"
- АО "СБЕРБАНК"
- АО "КРЕДОБАНК"
- АО "ПРАВЭКС БАНК"
- АО "БАНК ФОРВАРД"
- Акционерный банк "Южный"
- АО "ТАСКОМБАНК"
- АО "УНИВЕРСОЛБАНК"
- АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР"
- ПАО "БАНК ВОСТОК"
- АО "МЕГАБАНК"
- АО "А-БАНК"
- ПАО "МТБ БАНК"
- АО "КИБ"
- АО "БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ"
- АО "БАНК АЛЬЯНС"
- АО АКБ "Львов"
- ФТ АКБ "ГЛОБУС"
- ПАО "КБ "АККОРДБАНК"
Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2022 году будут обнародованы отдельно на сайте Национального банка.
Напомним:
В феврале 2021 года сообщалось, что Нацбанк после обусловленного коронакризисом перерыва возобновляет стресс-тестирование банков и начинает ежегодную оценку устойчивости.
НБУ не будет переносить ежегодное стресс-тестирование банков в этом году в связи с необходимостью диагностики финансового состояния банков после кризисного года.
Экономическая правда
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