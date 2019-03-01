НБУ оштрафовал "Мегабанк" на 6 миллионов за обналичку средств

Национальный банк Украины (НБУ) после проверок по вопросам предотвращения отмывания нелегальных доходов и финансирования терроризма оштрафовал ПАО "Мегабанк" на сумму 6,2 миллионов горивень.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Согласно сообщению, в феврале "Мегабанк" оштрафован за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также ненадлежащее выявления публичных деятелей.

"Она (деятельность – ред.) заключается, в частности, в проведении банком финансовых операций по выдаче наличных средств группе физических лиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн, характер которых дает основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", – сказано в сообщении.

Проверка установила, что сначала эти деньги поступали на их счета со счета юрлица-клиента банка, как предоставление кредитов на сумму от 4,2 млн грн до 10,3 млн грн.

"В то же время реальных доходов физических лиц было недостаточно для погашения соответствующих кредитных обязательств. Зато погашение кредитов осуществлялось исключительно двумя юридическими лицами-клиентами банка, по которым имеются признаки фиктивности", – пояснили в НБУ.

Отмечается, что также по итогам проверок в феврале НБУ вынес письменное предостережение АО "Коммерческий банк "Земельный Капитал" ­– за необеспечение выявления финансовых клиентов банка, в частности, публичных деятелей и их близких лиц.

Также НБУ выявил невыполнение банком ряда обязанностей. Речь идет об обеспечении переоценки рисков клиентов, нарушение порядка регистрации финансовых операций, несвоевременном предоставлении информации специально уполномоченному органу.

Напомним, на начало года гендиректор "Турбоатома" Виктор Субботин опосредованно владел 60,9% акций "Мегабанка". До 15% акций финучреждения принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому государственному банку KfW, а 6,02% – Международной финансовой корпорации.

Собственником банка "Земельный капитал" является экс-министр энергетики Виктор Тополов (94,42%) и Леонид Савиченко (5,%7%).

Напомним:

Ранее НБУ анонсировал ликвидацию "Вернум Банка". После его самоликвидации количество банков в Украине уменьшится с 77 до 76.

Как отмечалось, по состоянию на ноябрь 2018 года "Вернум банк" нарушал норматив необходимого регулятивного капитала и норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами.

Нацбанк впервые опубликовал результаты оценки стойкости 24 крупнейших банков по итогам стресс-тестов и уже проведенных ими по требованию НБУ мер капитализации.

После проведенных банками мер сегодня лишь один из них требует прямой докапитализации в первом квартале 2019 года – Мегабанк – на 611 млн грн.

Экономическая правда