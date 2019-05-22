Главу АМКУ в очередной раз уличили в блокировании дела

Председатель АМКУ Юрий Терентьев отобрал у Винницкого отделения АМКУ завершенное расследование о нарушении конкурентного законодательства винницким производителем масла и передал его Киевскому отделению АМКУ, которое возглавляет его одногруппник, в результате чего нарушитель не получил штраф.

Об этом пишут "Наші гроші".

Осенью 2017 Винницкое ОТВ АМКУ под руководством Николая Слободянюка оштрафовало ООО "Терра Фуд" Станислава Войтовича на 136 тыс. грн за распространение информации, которая вводит в заблуждение.

Речь шла об упаковках масла с надписями "Домашнее" и "Масло для детей от 3-х лет".

Винницкие антимонопольщики доказали, что масло с надписью "домашнее" может восприниматься потребителями как такое, что "изготовлено в домашних условиях", хотя на самом деле таковым не является. 77% опрошенных антимонопольщиками человек подтвердили, что надпись "домашнее" на упаковке противоречит тому, что оно изготовлено в производственных условиях и, действительно, вводит в заблуждение.

Так же, надпись "масло для детей" является такой, которая не соответствует действительности, ведь сам продукт по своему составу не является уникальным. Проще говоря, это обычное масло, которое согласно с надписью почему-то лучше всего потреблять детям. Опрошенные отделением АМКУ другие производители масла констатировали, что такое название могло бы быть оправдано только подтвержденной оригинальностью рецептуры продукта и исследованиями его положительного влияния на детей.

Кроме штрафа, Винницкое отделение АМКУ обязало "Терра Фуд" прекратить зафиксированное нарушение и в течение двух месяцев сообщить о результатах исполнения решения.

Нарушитель пошел в суд и проиграл его во всех трех инстанциях.

Однако не стал выполнять решение Винницкого ОТВ АМКУ. Зато изменил юрлицо - "Терра фуд" на "Фуд Девелопмент" того же Станислава Войтовича - и продолжил производить масло в тех самых спорных упаковках. Просто теперь производителем стало другое юридическое лицо.

Винницкие антимонопольщики узнали об этом маневре и весной 2018-го начали расследование дела с подготовкой нового штрафа уже для "Фуд Девелопмент". Однако в дело вмешался центральный аппарат АМКУ.

Винницкое отделение предлагало вынести дело на рассмотрение Временной административной коллегии. АМКУ отказал винницким коллегам в создании такой коллегии и предложил им отдать дело на рассмотрение в центральный аппарат. Региональное отделение так и сделало.

Завершено расследование Винницкого ОТВ председатель АМКУ Юрий Терентьев перенаправил в Киевское ОТВ, возглавляемое Алексеем Хмельницким, который учился с Терентьевым в одной группе КИМО.

Киевское отделение выписало нарушителю рекомендации привести свои надписи на масле в соответствие с законодательством и не наложило никакого штрафа.

Хотя "Фуд Девелопмент" светил штраф в размере до 5% дохода компании на рынке сливочного масла за последний отчетный год. Суммарный доход компании в 2017 году составил около 4,8 млрд грн.

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