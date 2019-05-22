Голову АМКУ у черговий раз викрили у блокуванні справи

Голова АМКУ Юрій Терентьєв відібрав у Вінницького відділення АМКУ завершене розслідування щодо порушення конкурентного законодавства вінницьким виробником масла і передав його Київському відділенню АМКУ, яке очолює його одногрупник, у результаті чого на порушника не наклали штраф.

Про це пишуть "Наші гроші".

Восени 2017 року Вінницьке ОТВ АМКУ під керівництвом Миколи Слободянюка оштрафувало ТОВ "Терра Фуд" Станіслава Войтовича на 136 тис. грн за поширення інформації, яка вводить в оману.

Йшлося про упаковки масла із написами "Домашнє" та "Масло для дітей від 3-х років".

Вінницькі антимонопольники довели, що масло із написом "домашнє" може сприйматись споживачами як таке, що "виготовлене в домашніх умовах", хоча насправді таким не є. 77% опитаних антимонопольниками осіб підтвердили, що напис "домашнє" на упаковці суперечить тому, що воно виготовлене у виробничих умовах і, дійсно, вводить в оману.

Так само, напис "масло для дітей" є таким, що не відповідає дійсності, адже сам продукт за своїм складом не є унікальним. Простіше кажучи, це звичайно масло, яке згідно з написом чомусь краще за все споживати дітям. Опитані Відділенням інші виробники масла констатували, що така назва могла б бути виправдана лише підтвердженою оригінальністю рецептури продукту та дослідженнями його позитивного впливу на дітей.

Окрім штрафу, Вінницьке відділення АМКУ зобов’язало "Терра Фуд" припинити зафіксоване порушення та протягом двох місяців повідомити про результати виконання рішення.

Порушник пішов до суду і програв його у всіх трьох інстанціях.

Проте не став виконувати рішення Вінницького ОТВ АМКУ. Натомість, змінив юрособу – "Терра фуд" на "Фуд Девелопмент" того самого Станіслава Войтовича – і продовжив виробляти масло у тих самих спірних упаковках. Просто тепер виробником стала інша юридична особа.

Вінницькі антимонопольники дізнались про цей маневр і весною 2018-го розпочали розслідування справи з підготовкою нового штрафу вже для "Фуд Девелопмент". Однак в справу втрутився центральний апарат АМКУ.

Вінницьке Відділення пропонувало винести справу на розгляд Тимчасової адміністративної колегії. АМКУ відмовив вінницьким колегам у створенні ТАК і запропонував їм взагалі віддати справу на розгляд в центральний апарат. Регіональне відділення так і зробило.

Завершене розслідування Вінницького ОТВ голова АМКУ Юрій Терентьєв перенаправив у Київське ОТВ, очолюване Олексієм Хмельницьким, що учився з Терентьєвим в одній групі КІМО.

Київське відділення виписало порушнику рекомендації привести свої надписи на маслі у відповідність до законодавства і не наклало жодного штрафу.

Хоча "Фуд Девелопмент" світив штраф у розмірі до 5% доходу компанії на ринку вершкового масла за останній звітний рік. Сумарний дохід компанії у 2017-му становив близько 4,8 млрд грн.

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