АМКУ не увидел злоупотреблений монополией у ДТЭК Ахметова

Антимонопольный комитет решил, что компания "ДТЭК" Рината Ахметова не злоупотребляет монопольным положением на рынке генерации электроэнергии.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на выводы АМКУ.

Согласно решению Антимонопольного комитета, компания Ахметова не может злоупотреблять монопольным положением, поскольку рынок электроэнергии в Украине является регулированным.

"Соответствующее решение было принято на основании исследования ситуации на рынке в течение 2015-2017 годов. За этот период компания ДТЭК не могла злоупотреблять монопольным положением. Возможно, после введения рынка электроэнергии данное решение будет пересмотрено", - сообщила представительница Антимонопольного комитета.

В то же время, в Антимонопольном комитете признали, что компания "ДТЭК", как и государственный "Энергоатом", обладают определенной рыночной властью, однако эти компании не имеют влияния на стоимость электроэнергии, ведь рынок является регулируемым и тариф определяется Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Напоминаем:

АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии.

По словам антимонопольщиков, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

В пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Экономической правде рассказал, что АМКУ официально уведомил ДТЭК о намерении закрыть трехлетнее расследование против группы.