Глава АМКУ может блокировать антимонопольные расследования — член комитета

Антимонопольный комитет не выполняет в полной мере функции, которые на него возложены законом, из-за большой зависимости расследований от позиции главы АМКУ Юрия Терентьева, утверждает госуполномоченная Светлана Панаиотиди.

Об этом она рассказала в интервью Liga.net, объясняя причину подачи заявления об увольнении в феврале.

В качестве примера Панаиотиди привела ситуацию с исследованиями на фармацевтическом рынке, за который она отвечает как госуполномоченная.

"У меня, по закону, есть определенные полномочия, например, я могу инициировать проведение исследования рынков, за которые я отвечаю. Допустим, я хочу провести исследование о влиянии маркетинга на фармацевтическом рынке: как он влияет на стоимость лекарств и т.п. Я должна представить планы работ председателю АМКУ, но параллельно планы работ должны подать сотрудники, которые мне не подчиняются. Председатель, де-факто, руководит всем персоналом. Если его видение совпадает с моим - людям это поставят в план. Если нет - они будут не заинтересованы это делать, поскольку они просто не получат премии за свою работу, тогда я или должна это делать самостоятельно, или не делать вообще. У нас параллельная жизнь", - рассказала Панаиотиди.

Также глава АМКУ имеет полномочия поручать расследование дел не тем госуполномоченным, которые делали предыдущие исследования и подавали заявление на возбуждение дела.

"У меня есть служебная записка, например, по исследованию, около года лежит без ответа, а может уже больше. Я могу сама инициировать, по закону, но по внутренними документами, я должна это решение подать голове. Так же, если поступило заявление о защите экономической конкуренции, на меня это заявление расписывают, я его смотрю, анализирую, провожу исследования, говорю: надо открывать дело. Представление об этом я должна положить голове и он должен написать ОК. И в этот момент происходит еще маленький фокус, этим государственным уполномоченным могу быть не я. Несмотря на то, что у нас есть отраслевое распределение по рынкам, есть представление на возбуждение дела, которое я писала ", - сообщила Панаиотиди.

"Но на вопрос о конфликтах - у меня нет конфликта, у нас просто разное видение того, что такое АМКУ как коллегиальный орган и каким он должен быть. Для Юрия [Терентьева] - это вертикаль", - отвергла Панаиотиди слухи о личном конфликте с главой АМКУ.

Светлана Панаиотиди подавала заявление об увольнении 28 февраля 2019 года. После этого, по мнению госуполномоченной, заявление утратило силу, поскольку она не была уволена президентским указом в течение 14 календарных дней.

Панаиотиди голосовала против закрытия дела АМКУ по монополизму группы ДТЭК на рынке электроэнергии. Также она вместе с госуполномоченной Агией Загребельской голосовала против предоставления ДТЭКу разрешения на приобретение "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

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