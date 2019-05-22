ЕС запустил в Украине новую программу по улучшению онлайн-услуг

Европейский Союз запустил новую программу по улучшению онлайн-услуг EU4Digital в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Інтерфакс-Україна".

Как отметил руководитель программы EU4Digital Артурас Пилипонис на пресс-брифинге в среду, ЕС стремится распространить преимущества Единого цифрового рынка на страны Восточного партнерства путем выделения помощи в размере 12 млн евро суммарно на развитие потенциала цифровой экономики шести стран - Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы.

По его словам, Украина достаточно развита в плане цифровой экономики, а потому может претендовать на больший объем финансирования в рамках EU4Digital, однако точной цифры глава проекта не назвал.

"Это трехлетняя программа с бюджетом в 12 млн евро, объединяющая различные инициативы, касающиеся цифровой сферы, чтобы они развивались гармонично. Есть шесть основных направлений проекта, и первый из них - телекоммуникационная сфера. Мы хотим снизить или фактически отменить плату за роуминг в рамках региона", - пояснил Пилипонис.

В рамках EU4Digital также будут развиваться проекты в сферах ИКТ-инноваций, электронной торговли, электронных умений и компетенций, доверительных услуг и безопасности, а также "электронного здоровья".

EU4Digital - региональная программа для стран Восточного партнерства, которая будет длиться с января 2019 по декабрь 2021 и финансируется Европейским Союзом в размере 11 млн евро, еще 1 млн евро - средства Всемирного банка.

Европейская правда