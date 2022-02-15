Экспорт и импорт Украины увеличился на треть

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За 2021 год по сравнению с 2020 годом импорт товаров увеличился на 34%, до 72,82 миллиарда долларов, экспорт – на 38,4%, до 68,09 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Сальдо внешней торговли товарами было отрицательным и составило 4,728 млрд долл. За 2020 год этот показатель также был отрицательным и составлял 5,144 млрд долл. Внешнеторговые операции в 2021 году проводились с партнерами из 235 стран мира.

Больше всего товаров за прошлый год Украина экспортировала в Китай (на 8 млрд долл.; на 12,7% больше, чем за 2020 год), Польшу (на 5,23 млрд долл.; на 59,7% больше) и Турцию (на 4,14 млрд долл.; на 70,0% больше).

Больше всего в 2021 году Украина продала на внешних рынках черных металлов (на 13,95 млрд долл.; на 81,4% больше, чем за 2020 год); зерновых (на 12,34 млрд долл.; на 31,2% больше); жиров и масел животного или растительного происхождения (на 7,04 млрд долл.; на 22,5% больше).

Больше всего товаров за 2021 год Украина импортировала из Китая (на 10,97 млрд долл.; на 31,9% больше, чем за 2020 год); Германии (на 6,28 млрд долл.; на 17,7% больше) и Российской Федерации (на 6,08 млрд долл.; на 33,9% больше).

Основными товарными позициями украинского импорта в 2021 году были: топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки (на 14,33 млрд долл.; на 79,5% больше, чем за 2020 год), машины, оборудование и механизмы (на 14,20 млрд долл.; на 22,9% больше), продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности (на 9,74 млрд долл.; на 32,8% больше).

Экономическая правда