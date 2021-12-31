Влюбленные в свое дело. Семь удивительных историй 2021 года о предпринимателях, поразивших ЭП

Попри затяжну пандемію, численні локдауни та карантинні обмеження, що спіткали світ, українські підприємці шукали можливості для розвитку.

Упродовж року ЕП публікувала матеріали про роботу малого й середнього бізнесу та про проблеми його власників. Саме ці люди працюють самі і дають роботу іншим. Саме вони формують близько половини економіки України.

Завершення року – чудова нагода ще раз згадати про них.

650 доларів за метр. Як українці експортують солом’яні будинки в ЄС

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Будинки із соломи та глини, здавалося б, залишилися лише в музеях просто неба. Однак таке житло зводять і зараз, а виглядає воно доволі сучасно. Українські підприємці переосмислили цей метод будівництва, зробили його більш технологічним та перетворили на успішний бізнес.

Журналіст ЕП побував на мінізаводі з виготовлення солом’яних панелей. Житло з них не лише екологічне, а й енергоефективне. Спресовану солому не їдять гризуни, вона погано горить і може служити до ста років.

Вартість такого житла – 650 дол за кв м. Компанія вже збудувала майже сто солом’яних будинків і налагоджує експорт до країн ЄС. Як створювали цей бізнес, скільки інвестували в технології та хто купує такі будинки – у матеріалі.

На власному досвіді. Шиномонтаж "навіть для дівчинки"

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Кожен автовласник двічі на рік залишає близько 1 тис грн на шиномонтажі, тому у великих містах таких закладів – як грибів після дощу.

Про специфіку роботи цього бізнесу дізнавалася журналістка ЕП Аліна Полякова, яка на один осінній день змінила професію. Сезон у такому бізнесі триває близько місяця, коли всі "перевзуваються" на зимову або літню гуму.

Стартовий капітал для відкриття точки сягає 50 тис дол. Сюди входять кіоск, якісний комплект обладнання, інші витрати. Час окупності проєкту – два роки. Як виглядає рутинна робота шиномонтажу, чим займаються працівники в міжсезоння та скільки можна заробити за сезон – у репортажі.

Бізнес на бородах: скільки коштує барбершоп і як перукарю заробляти 2000 доларів на місяць

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У барбершопах клієнти за рік залишають більше грошей, ніж на шиномонтажі, адже стрижка коштує 450 грн, а відвідують такий заклад набагато частіше.

У якому місці краще відкривати заклад, яку суму потрібно інвестувати, де шукати клієнтів та персонал і скільки можна заробити – у матеріалі.

Секонд-хенд від 500 євро. Як українська стилістка переробляє старий одяг і продає його по всьому світу

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Індустрія моди продукує багато товарів, які або не використовуються, або після нетривалого використання потрапляють на звалища. Їх важко переробляти.

Українська стилістка Юлія Пеліпас створила бренд одягу Bettter, який популяризує культуру відповідального споживання. Одяг шиють у Києві зі старих речей і продають по всьому світу. Цінник на комплект стартує від 500 євро, а нову колекцію зазвичай розпродують за кілька годин.

Чому на колекції одягу із секонд-хенду такий великий попит при такій ціні і як виготовляють ці речі, журналіст ЕП спитав у засновниці бренду.

Київський "фрукт" на 150 тисяч доларів: історія сервісу доставки овочів OVO

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Під час карантину значно зріс попит на доставку, тому на ринку почали розвиватися закордонні та вітчизняні сервіси. Один з них – OVO, який заснували двоє українців. Сервіс спеціалізується на доставці продуктів. Засновники стартапу інвестували в бізнес близько 150 тис дол.

Що замовляють клієнти, хто користується сервісом, як 13 кур’єрів обслуговують до 175 замовлень на день і скільки заробляють власники бізнесу – у матеріалі.

Медоварня за мільйон доларів. Як пасічник-любитель виготовляє древній напій на основі меду та фруктів

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Підприємець з Броварів побудував першу в Україні промислову медоварню, де виготовляють сікеру – алкогольний напій на основі меду та фруктів. Щороку завод переробляє 60 тонн меду і виготовляє 200 тонн хмільного напою.

Будівництво заводу-медоварні коштувало близько 1 млн дол. Там облаштований повний цикл виробництва напою: від обладнання для зброджування сировини до цехів для витримки та розливу готової продукції.

Борщ, що підкорює ринки Європи, США та ОАЕ. Як миколаївський підприємець вивів українські консерви у світ

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Ідея для бізнесу виникла несподівано: підприємець з Первомайська разом з волонтерами возив українським військовим у зону проведення АТО концентрований борщ і перетерте сало з часником у скляних банках. Продукти були готовими до вживання – треба було лише долити окропу.

Коли ситуація із забезпеченням на фронті налагодилася, продукт почали готувати на продаж. Так борщ та інша органічна консервація стали мандрувати по виставках у різних країнах і збирати замовлення.

Підприємець має 2 га органічного поля і щороку виготовляє 100 тис банок продукції, яку можна знайти в українських супермаркетах і за кордоном.