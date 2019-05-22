ЄС запустив в Україні нову програму для поліпшення онлайн-послуг

Європейський Союз запустив нову програму щодо поліпшення онлайн-послуг EU4Digital в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив керівник програми EU4Digital Артурас Піліпоніс на прес-брифінгу в середу, ЄС прагне поширити переваги Єдиного цифрового ринку на країни Східного партнерства шляхом виділення допомоги в розмірі 12 млн євро сумарно на розвиток потенціалу цифрової економіки шести країн - України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії і Молдови.

За його словами, Україна є досить розвиненою в плані цифрової економіки, а тому може претендувати на більший обсяг фінансування в рамках EU4Digital, однак точної цифри глава проекту не назвав.

"Це трирічна програма з бюджетом у 12 млн євро, що об'єднує різноманітні ініціативи, що стосуються цифрової сфери для того, щоб вони розвивалися гармонійно. Є шість основних напрямків проекту, і перший з них - телекомунікаційна сфера. Ми хочемо знизити або фактично скасувати плату за роумінг в рамках регіону ", - пояснив Піліпоніс.

В рамках EU4Digital також будуть розвиватися проекти в сферах ІКТ-інновацій, електронної торгівлі, електронних умінь і компетенцій, довірчих послуг та безпеки, а також "електронного здоров'я".

EU4Digital - регіональна програма для країн Східного партнерства, яка буде тривати з січня 2019 року по грудень 2021 року і фінансується Європейським Союзом в розмірі 11 млн євро, ще 1 млн євро - кошти Світового банку.

Європейська правда