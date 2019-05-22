Всі розділи
Укр / Рус

ЄС запустив в Україні нову програму для поліпшення онлайн-послуг

Середа, 22 травня 2019, 11:37
 

Європейський Союз запустив нову програму щодо поліпшення онлайн-послуг EU4Digital в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив керівник програми EU4Digital Артурас Піліпоніс на прес-брифінгу в середу, ЄС прагне поширити переваги Єдиного цифрового ринку на країни Східного партнерства шляхом виділення допомоги в розмірі 12 млн євро сумарно на розвиток потенціалу цифрової економіки шести країн - України, Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії і Молдови.

За його словами, Україна є досить розвиненою в плані цифрової економіки, а тому може претендувати на більший обсяг фінансування в рамках EU4Digital, однак точної цифри глава проекту не назвав.

"Це трирічна програма з бюджетом у 12 млн євро, що об'єднує різноманітні ініціативи, що стосуються цифрової сфери для того, щоб вони розвивалися гармонійно. Є шість основних напрямків проекту, і перший з них - телекомунікаційна сфера. Ми хочемо знизити або фактично скасувати плату за роумінг в рамках регіону ", - пояснив Піліпоніс.

В рамках EU4Digital також будуть розвиватися проекти в сферах ІКТ-інновацій, електронної торгівлі, електронних умінь і компетенцій, довірчих послуг та безпеки, а також "електронного здоров'я".

EU4Digital - регіональна програма для країн Східного партнерства, яка буде тривати з січня 2019 року по грудень 2021 року і фінансується Європейським Союзом в розмірі 11 млн євро, ще 1 млн євро - кошти Світового банку.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

послуги ЄС

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українці втрачають на "прихованих" послугах мобільних операторів до 100 мільйонів на рік 8 квітня 2019, 16:55
В Україні можуть запровадити електронну систему в сфері будівництва 30 березня 2019, 14:50
У Glovo та UberEats з’явиться конкурент 21 березня 2019, 11:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!