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Топ-10 ФОП с одинаковыми именами, которых невозможно проверить на наличие долга

Вторник, 21 мая 2019, 14:44
 

В Украине зарегистрировано 35 тысяч ФЛП с одинаковыми именами, из-за чего их невозможно проверить на наличие налогового долга.

Об этом сообщает Опендатабот.

Наиболее распространенное имя среди ФЛП - Шевченко Александр Николаевич. 28 предпринимателей с таким именем зарегистрировано в Украине. На втором месте - Иванова Елена Николаевна (19), на третьем - Коваленко Александр Николаевич (18).

 

Топ-10 самых распространенных имен предпринимателей:

 

"Случаи, когда несколько ФЛП имеют одинаковую фамилию, имя и отчество, довольно распространены. Поскольку государственная фискальная служба не публикует дополнительные идентификаторы ФЛП, то установить, кто именно из них имеет налоговый долг, невозможно", - комментирует юрист Опендатабот Никита Подгайный.

Опендатабот занес этот вопрос в "Список задач для государственных органов".

Напомним, в команде Зеленского хотят списать с физических лиц-предпринимателей 7 миллиардов долга за единый социальный взнос, но в реальности этого долга не существует - общий налоговый долг ФЛП составляет всего 2 миллиарда гривень.

Экономическая правда

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ФЛП

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