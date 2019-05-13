Зеленский хочет списать 7 миллиардов долгов ФЛП по ЕСВ, но такого долга не существует

Владимир Зеленский Фото УП

В команде Зеленского хотят списать с физических лиц-предпринимателей 7 миллиардов долга за единый социальный взнос, но в реальности этого долга не существует - общий налоговый долг ФЛП составляет всего 2 миллиарда гривень.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Представитель команды Зеленского, который отвечает за экономическое и налоговое направление, Данил Гетманцев рассказал "НВ Бизнес", что ФЛП могут списать 7,4 млрд грн задолженности по Единому социальному взносу (ЕСВ), которая накопилась по состоянию на 1 января 2019 года.

Опендатабот проанализировали динамику закрытия ФОП после 2017 года и рост налогового долга предпринимателей перед государственным бюджетом.

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Общая задолженность перед государственным бюджетом выросла с момента действия закона выросло всего на 500 млн грн. Общая задолженность на данный момент составляет 2,05 млрд гривен.

При этом количество ФЛП, действительно, снизилось. Так с 2017 года прекратили деятельность 300 тысяч предпринимателей.

Если взять только сегмент предпринимателей, долг которых составляет меньше 20 тысяч грн (а это и есть те, кто не успел закрыть ФЛП за эти два года, и кто не платил все это время ЕСВ), то их задолженность увеличилась лишь на 12 млн грн.

Напомним, новый глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов назвал злоупотреблением ситуацию, когда большие компании используют для ведения бизнеса схему с физлицами-предпринимателями.

Экономическая правда