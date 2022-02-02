"Я бы их не трогал": Марченко рассказал о борьбе с "зарплатными" ФЛП
Министр финансов Сергей Марченко считает, что на данный момент не стоит бороться с выплатами зарплат на ФЛП из-за чувствительности этого вопроса.
Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.
Речь идет о борьбе с так называемыми "зарплатными ФЛПами", то есть когда работодатели вместо официального трудоустройства сотрудников нанимают физлиц-предпринимателей для "оптимизации" налогов.
Ранее глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявлял, что разрабатывается механизм борьбы с таким трудоустройством.
Марченко заявил, что "учитывая чувствительность вопроса для общественной и политической среды, я бы не трогал ФЛП".
По его словам, процесс внедрения РРО нужен, ведь это чистка системы.
"Если мы хотим двигаться в правильном направлении, постепенно, без жестких ограничений, нужно ввести РРО и делать бизнес прозрачной", - добавил министр.
По его словам, средний и малый бизнес является чувствительной категорией людей, и любое решение в этой сфере следует принимать с точки зрения понимания интересов бюджета или справедливости, но и общественно-политических настроений сферы.
Больше об ФЛП, бюджетах на врачах и энергетике читайте в интервью: "У нас есть ответ на проблемы, которые нам создали". Министр финансов об эскалации на границе, энергетическом кризисе и зарплатах врачам
Напоминаем:
В Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят освободить ФЛП от штрафов по использованию кассовых аппаратов до конца 2022 года.
С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для ФЛП, производящих расчетные операции.
Экономическая правда
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