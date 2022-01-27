В прошлом году ФЛП уплатили рекордную сумму единого налога

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Физлица-предприниматели в 2021 году уплатили 34,8 млрд грн единого налога - этот показатель является рекордным за 5 лет.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

Для сравнения: в 2020 году с ФЛП взыскали 27,6 млрд грн, в 2019-м - 24,95 млрд, в 2018-м - 19,875 млрд, в 2017-м - 15,447 млрд, в 2016-м - 10,326 млрд грн.

"Рекорд объясняется как увеличением дохода ФЛП, так и ростом количества новых предпринимателей, а также тем, что уже открытые ФЛП стали реже закрываться. К концу 2021 года количество ФЛП почти достигло 2 млн бизнесов", - говорится в сообщении.

Единый налог – главный налог для ФЛП, который ввели для упрощения ведения бизнеса и снижения налоговой нагрузки.

Возможность перейти на упрощенную систему предусмотрена для физлиц-предпринимателей и юрлиц, масштабы деятельности которых не превышают определенные законом рамки по максимальному объему доходов и количеству работников.

Читайте больше в статье ЭП: Часть ФЛП обязывают с 1 января пользоваться кассовыми аппаратами: как их выбрать. Инструкция

Напоминаем:

В Раде зарегистрируют законопроект, которым хотят освободить ФЛП от штрафов по использованию кассовых аппаратов до конца 2022 года.

Народный депутат, глава налогового комитета Даниил Гетманцев заявил, что Верховная Рада может до 1 февраля отложить штрафы для физических лиц-предпринимателей за неприменение кассовых аппаратов.

С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для ФЛП, производящих расчетные операции.

Бизнес, получающий деньги от конечных покупателей в форме наличных, жетонов, талонов или расчетов с использованием банковских карт и других платежных систем, совершающий расчетные операции должен использовать кассовые аппараты.

Сумма штрафа за нарушение применения РРО зависит от количества незаконных расчетно-кассовых операций: первая – 100% от суммы чека, вторая и последующие – 150% от суммы чека.

В Украине зарегистрировано около 2 млн ФЛП, из которых 1,5 млн работают по упрощенной системе налогообложения. По оценкам ГНС, кассовый аппарат понадобится 10% или 150 тыс. предпринимателей, из которых более 50 тыс. уже используют РРО.

Экономическая правда