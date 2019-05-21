Топ-10 ФОП з однаковими іменами, яких неможливо перевірити на наявність боргу

В Україні зареєстровано 35 тисяч ФОП з однаковими іменами, через що їх неможливо перевірити на наявність податкового боргу.

Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільш поширене ім’я серед ФОП — Шевченко Олександр Миколайович. 28 підприємців з таким іменем зареєстровано в Україні. На другому місці — Іванова Олена Миколаївна (19), на третьому — Коваленко Олександр Миколайович (18).

Топ-10 найпоширеніших імен підприємців:

"Випадки, коли кілька ФОП мають однакове прізвище, ім’я та по-батькові, доволі поширені. Оскільки державна фіскальна служба не публікує додаткові ідентифікатори ФОП, то встановити, хто саме з них має податковий борг, неможливо", — коментує юрист Опендатабот Микита Підгайний.

Опендатабот заніс це питання у "Список задач для державних органів".

Нагадаємо, у команді Зеленскього хочуть списати з ФОП 7 мільярдів боргу за єдиний соціальний внесок, але у реальності цього боргу не існує - загальний податковий борг ФОП становить лише 2 мільярди гривень.

Економічна правда