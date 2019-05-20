"Зеленые" тарифы для домашних СЭС обещают урегулировать

Комитет ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности готовит изменения к закону о "зеленых" аукционах, чтобы полностью урегулировать все вопросы, связанные с домохозяйствами, исходя из интересов украинских потребителей и активных честных просьюмеров.

Об этом сообщил и. о. главы комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности Александр Домбровский на своей странице в Facebook, передает Интерфакс-Украина.

По его информации, проект изменений будет представлен в ближайшее время.

Напомним, что в связи с изменениями, заложенными в закон, владельцы домашних солнечных электростанций оказались под угрозой отмены "зеленого" тарифа не только для новых СЭС, но и для уже построенных.

Как сообщалось, действующий по состоянию на 18 мая 2019 года президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий внедрение "зеленых" аукционов. Законодательным актом система господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа на отпуск э/э заменяется системой аукционов. В рамках последней поддержку государства будет получать инвестор, предложивший наименьший тариф.

Для домашних СЭС закон ввел новое условие его получения - установку СЭС до 50 кВт на крышах, фасадах строений и других капитальных сооружениях (ранее было - 30 кВт без ограничений месторасположения).

Таким образом, владельцы наземных СЭС, в отличие от владельцев ветроустановок и комбинированных ветро-солнечных установок, больше не будут иметь право на продажу э/э по "зеленому" тарифу.

Для наземных домашних СЭС до 30 кВт предполагается ввести переходный период и разрешить получать "зеленый" тариф собственникам построенных до конца 2019 года станций.

Напомним:

25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений. Однако для этого потребитель еще должен доказать, что эти сооружения - капитальные.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".

Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"

О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".