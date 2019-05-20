Порошенко подписал закон, который обрежет прибыль владельцам домашних СЭС

Петр Порошенко все же подписал закон №8449-д, который отменяет "зеленые" тарифы для владельцев солнечных электростанций, однако сохраняет их для олигархов.

Об этом в Facebook написал глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

"Со следующего квартала такие мелкие домашние СЭС будут отпускать в общую сеть свою э/э бесплатно. А крупные СЭС Ахметова и прочей "элиты" такую ​​же электроэнергию будут продавать в сеть по 5 грн за кВт-ч, для них супервысокий "зеленый" тариф работает дальше", - написал Герус.

Напомним:

25 апреля депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт.

Документ предполагает введение аукционов с 2020 года и обязательное в них участие инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций более 5 МВт (или одна турбина).

В то же время эксперты отмечали, что владельцы домашних электростанций будут получать выплаты по "зеленому" тарифу, но только с части СЭС, установленной на крышах и фасадах зданий и капитальных сооружений. Однако для этого потребитель еще должен доказать, что эти сооружения - капитальные.

Одним из путей решения этой проблемы, по словам экспертов, было наложение президентом вето на новый закон, поскольку в нем нарушены конституционные права граждан.

По мнению главы Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, если бы "обнулялся" тариф для уже работающих электростанций, которые построили Ахметов, Хмельницкий, Дубневичи, Косюк, Веревский, Хмельницкий, ICU, Аваков, Мартыненко, Клюев, "то безусловно такое бы никто не допустил - было бы вето".

Подробнее об этом читайте в колонке ЭП: "Обнуление "зеленых" тарифов для домашних СЭС: убить средний класс в угоду олигархам?"

О том, что мощности и прибыли солнечных электростанций домохозяйств обрежут еще в 2019 году, эксперты прогнозировали ранее. Подробнее об этом читайте в публикации ЭП: "Раскулачивание "солнца". Частные домашние электростанции обрежут уже в 2019-м".

Экономическая правда