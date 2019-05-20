"Зелені" тарифи для домашніх СЕС обіцяють врегулювати

Комітет ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки готує зміни до закону про "зелені" аукціони, "щоб повністю врегулювати всі питання, пов'язані з домогосподарствами, виходячи з інтересів українських споживачів і активних чесних просьюмер".

Про це повідомив в. о. голови комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський у Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

За його інформацією, проект змін буде представлений найближчим часом.

Нагадаємо, що у зв'язку зі змінами, закладеними в закон, власники домашніх сонячних електростанцій опинилися під загрозою скасування "зеленого" тарифу не тільки для нових СЕС, а й для вже побудованих.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко 18 травня 2019 року підписав закон, який передбачає впровадження "зелених" аукціонів. Законодавчим актом система держпідтримки об'єктів альтернативної енергетики у вигляді "зеленого" тарифу на відпуск е/е замінюється системою аукціонів. У рамках останньої підтримку держави отримуватиме інвестор, який запропонує найменший тариф.

Для домашніх СЕС закон ввів нову умову для його отримання - установку СЕС до 50 кВт на дахах, фасадах будівель та інших капітальних спорудах (раніше було - 30 кВт без обмежень місця розташування).

Таким чином, власники наземних СЕС, на відміну від власників вітроустановок і комбінованих вітро-сонячних установок, більше не матимуть права на продаж е/е за "зеленим" тарифом.

Для наземних домашніх СЕС до 30 кВт передбачається ввести перехідний період і дозволити отримувати "зелений" тариф власникам побудованих до кінця 2019 року станцій.

Нагадаємо:

25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроект 8449-д, який відмінив "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Документ передбачає введення аукціонів з 2020 року і обов'язкове введення в дію сонячних електростанцій потужністю більше 1 МВт і ветроелектростанций більш 5 МВт (або однією з турбін).

Водночас експерти зазначали, що власники домашніх електростанцій отримуватимуть виплати за "зеленим тариф", проте лише з частини СЕС, встановленої на дахах і фасадах будівель і капітальних споруд. Проте для цього споживач ще має підтвердити, що ці споруди — капітальні.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, за словами експертів, було накладення президентом вето на новий закон, оскільки в ньому порушені конституційні права громадян.

На думку голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, якби "обнулювався" тариф для вже працюючих електростанцій, які збудували Ахметов, Хмельницький, Дубневичі, Косюк, Веревський, Хмельницький, ICU, Аваков, Мартиненко, Клюєв, "то безумовно таке б ніхто не допустив — було б вето".

Детальніше про це читайте у колнці ЕП: "Обнулення "зелених" тарифів для домашніх СЕС: вбити середній клас на догоду олігархам?"

Про те, що потужності і прибутки сонячних електростанцій домогосподарств обріжуть ще в 2019 році, експерти прогнозували раніше. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Розкуркулення "сонця". Приватні домашні електростанції обріжуть вже в 2019-му".