Новые экологические нормы в ЕС обойдутся автопроизводителям в более чем 7 миллиардов евро — UBS

Прибыль крупнейших автопроизводителей Европы может сократиться на 7,4 миллиарда евро в результате введения Евросоюзом новой цели по выхлопам углекислого газа.

Об этом со ссылкой на прогнозы аналитиков банка UBS AG сообщает Интерфакс-Украина.

Новая норма установлена на уровне 95 грамм выбросов CO2 на километр пройденного пути к 2021 году. Чтобы ей соответствовать, автопроизводители должны придумать, как снизить выхлопы примерно на 20% с текущих уровней.

В настоящее время, по словам аналитика UBS Патрика Хуммеля, ни одна европейская компания не соответствует новой норме.

Ожидается, что от изменения нормативов больше всех пострадает Peugeot, потеряв порядка 25% прибыли в расчете на акцию. Прибыль Fiat Chrysler может сократиться на 20% на акцию, Volkswagen — на 13%, Renault — на 10%.

За превышение нормы автопроизводители могут быть оштрафованы на 95 евро за каждый грамм CO2 сверх установленного лимита, помноженные на число проданных в Европе автомобилей.

Как сообщалось ранее, немецким автоконцернам Volkswagen, Daimler и BMW грозят миллиардные штрафы за сговор в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов.