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Нові екологічні норми в ЄС обійдуться автовиробникам у понад 7 мільярдів євро — UBS

Четвер, 4 квітня 2019, 14:20
 

Прибуток найбільших автовиробників Європи може скоротитися на 7,4 мільярда євро у результаті введення Євросоюзом нової мети з вихлопів вуглекислого газу.

Про це з посиланням на прогнози аналітиків банку UBS AG повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нова норма встановлена ​​на рівні 95 грам викидів CO2 на кілометр пройденого шляху до 2021 року. Щоби їй відповідати, автовиробники мають придумати, як знизити вихлопи приблизно на 20% із поточних рівнів.

Наразі, за словами аналітика UBS Патрика Хуммеля, жодна європейська компанія не відповідає новій нормі.

Очікується, що від зміни нормативів найбільше постраждає Peugeot, втративши близько 25% прибутку в розрахунку на акцію. Прибуток Fiat Chrysler може скоротитися на 20% на акцію, Volkswagen — на 13%, Renault — на 10%.

За перевищення норми автовиробники можуть бути оштрафовані на 95 євро за кожен грам CO2 понад установлений ліміт, помножені на кількість проданих у Європі автомобілів.

Як повідомлялося раніше, німецьким автоконцернам Volkswagen, Daimler і BMW загрожують мільярдні штрафи за змову у сфері технологій, пов'язаних із контролем вихлопних газів.

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ЄС екологія автомобілі

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