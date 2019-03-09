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Немецким автоконцернам грозят миллиардные штрафы

Суббота, 9 марта 2019, 15:14

Еврокомиссия может в ближайшие недели наложить миллиардные штрафы на немецких автопроизводителей - Volkswagen, Daimler и BMW - до 1 млрд евро каждому.

Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel, передает DW.

Концернам грозят взыскания за сговор в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов.

По информации СМИ, автопроизводители незаконно согласовали размер бака для AdBlue - жидкого реагента, который очищает выхлопы дизельных двигателей.

Отмечается, что компании также договорились не устанавливать на бензиновых двигателях фильтры, с помощью которых удалось бы сократить выбросы мелкодисперсных частиц.

"Daimler и Volkswagen могут рассчитывать на более мягкие штрафы, чем BMW - эти концерны при расследовании Еврокомиссии сами заявили о совершении правонарушений.

В свою очередь руководство баварской компании неоднократно отвергало обвинения, прежде всего те, которые касаются заговора по баках AdBlue", - говорится в сообщении.

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