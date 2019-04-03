Страх конкуренции: Toyota откроет доступ к патентам на технологии гибридных авто

Концерн Toyota планирует в 2019 году открыть бесплатный доступ к своим патентам на технологии производства автомобилей с гибридными двигателями.

Об этом сообщила в среду газета Nikkei, передает ТАСС.

На сегодняшний день корпорация владеет порядка 20 тыс. различных патентов в этой области. Однако пока неизвестно, какая именно часть из них будет открыта.

Предполагается, что это коснется технологий создания аккумуляторных батарей большой емкости, преобразователей мощности и непосредственно гибридных установок.

На такой шаг Toyota решила пойти в связи с опасениями по поводу снижения спроса на гибриды из-за конкуренции с электромобилями.

Основными потребителями патентов, как ожидается, станут китайские компании, поскольку в КНР в последнее время стали сильно ужесточаться экологические нормы. По задумке Toyota, в результате производство гибридов станет доступно большему числу концернов, что повысит их популярность в мире и приведет к снижению стоимости деталей и запчастей.

Toyota выпустила на рынок свой первый гибрид Prius в 1997 году и с тех пор ей удалось реализовать около 13 млн авто с такими двигателями по всему миру. Однако корпорация пока не может конкурировать с производителями электромобилей, которые становятся все более эффективными и технологичными.

По оценкам экспертов, в 2030 году на долю электромобилей будет приходиться порядка 11% мировых продаж. При этом доля гибридов будет составлять порядка 40% — на одном уровне с автомобилями, работающими на дизеле и бензине.

Ранее Toyota объявила о намерении ориентировочно к 2025 году полностью прекратить выпуск автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, оставив в своей модельной линейке только гибриды, электромобили и автомобили, работающие на водороде.

Кроме того, к настоящему времени Toyota также заключила соглашения с другими японскими компаниями — Suzuki, Mazda и Subaru — с целью совместного производства электромобилей.

Напомним:

Реализация автомобилей японской Toyota на европейском рынке повысилась на 4,7% по состоянию на январь 2019 года.

В ноябре 2018 года в Украине было зарегистрировано почти 1,16 тысячи гибридных авто и электрокаров. При этом Toyota Rav-4 Hybrid попала в топ-3 по количеству зарегистрированных авто.

В марте в Украине был зафиксирован рост спроса на новые автомобили. На втором месте среди самых популярных среди украинцев марок машин оказалась Toyota.