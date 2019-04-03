Страх конкуренції: Toyota відкриє доступ до патентів на технології гібридних авто

Концерн Toyota планує у 2019 році відкрити безкоштовний доступ до своїх патентів на технології виробництва автомобілів із гібридними двигунами.

Про це повідомила в середу газета Nikkei, інформує ТАСС.

На сьогоднішній день корпорація володіє близько 20 тис. різних патентів у цій галузі. Однак поки невідомо, яка саме частина з них буде відкрита.

Передбачається, що це торкнеться технологій створення акумуляторних батарей великої ємності, перетворювачів потужності і безпосередньо гібридних установок.

На такий крок Toyota зважилась у зв'язку з побоюваннями з приводу зниження попиту на гібридні авто через конкуренцію з електромобілями.

Основними споживачами патентів, як очікується, стануть китайські компанії, оскільки в КНР останнім часом стали сильно посилюватися екологічні норми. За задумом Toyota, у результаті виробництво гібридів стане доступним більшій кількості концернів, що підвищить їхню популярність у світі та призведе до зниження вартості деталей і запчастин.

Нагадаємо, що Toyota випустила на ринок свій перший гібрид Prius у 1997 році. Із тих пір їй вдалося реалізувати близько 13 млн авто з такими двигунами в всьому світі. Однак корпорація поки не може конкурувати з виробниками електромобілів, які стають усе більш ефективними і технологічними.

За оцінками експертів, у 2030 році на частку електромобілів припадатиме близько 11% світових продажів. При цьому частка гібридів буде становити близько 40% — на одному рівні з автомобілями, які працюють на дизелі та бензині.

Раніше Toyota оголосила про намір орієнтовно до 2025 року повністю припинити випуск автомобілів із бензиновими або дизельними двигунами, залишивши в модельній лінійці лише гібриди, електромобілі та авто, що працюють на водні.

Також Toyota уклала угоди з іншими японськими компаніями — Suzuki, Mazda і Subaru — задля спільного виробництва електромобілів.

Нагадаємо:

Реалізація автомобілів японської Toyota на європейському ринку зросла на 4,7% станом на січень 2019 року.

У листопаді 2018 року в Україні було зареєстровано майже 1,16 тисячі гібридних авто і електрокарів. При цьому Toyota Rav-4 Hybrid потрапила у топ-3 за кількістю зареєстрованих авто.

У березні в Україні було зафіксовано зростання попиту на нові автомобілі. На другому місці серед найпопулярніших серед українців марок машин виявилася Toyota.