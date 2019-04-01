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В Украине вырос спрос на новые авто

Понедельник, 1 апреля 2019, 11:36
 

Спрос на новые автомобили в марте текущего года вырос на 8% по сравнению с прошлым годом — всего украинцы зарегистрировали 7,3 тысячи новых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопрома".

Самой популярной маркой месяца стала Renault. В марте 1022 машины этой французской марки получили свои первые регистрационные номера. Таким образом производитель улучшил свой результат годичной давности на 66%.

На втором месте — Toyota, которая потеряла от прошлогоднего результата 7%, реализовав в марте 835 машин.

На третьем месте KIA — 710 регистраций, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее.

Skoda заняла четвертую позицию с показателем 589 авто и 37-процентным ростом относительно прошлого года.

Замыкает пятерку лидеров Nissan — 567 авто (+ 28%).

Также в ТОП-10 мартовского рынка вошли: Volkswagen — 476 шт. (-43%); Hyundai — 422 шт. (+ 0,5%); Mazda — 268 шт. (+ 18%); BMW — 259 шт. (+ 47%); Suzuki — 240 шт. (+ 52%).

Бестселлером месяца стал автомобиль KIA Sportage, на котором свой выбор остановили 549 покупателей.

Напомним:

По состоянию на первый месяц этого года украинское автопроизводство выросло более чем наполовину. Такая динамика сформирована за счет сборки легковых автомобилей Skoda заводом "Еврокар".

Также сообщалось, что с начала года владельцы элитных авто заплатили 17,8 миллиона налога.

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