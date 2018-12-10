Украинцы оформили рекордное количество электрокаров и "гибридов" в ноябре

В Украине в ноябре было зарегистрировано почти 1,16 тысячи гибридных авто и электрокаров.

Об этом сообщает delo.ua со ссылкой на данные маркетингового агентства IRS Group.

"В течение ноября зарегистрировано почти 1,16 тыс единиц электрокаров и гибридов, что является лучшим результатом за все время",— сообщили в агентстве.

По данным IRS Group, в ноябре на рынке выросла доля Tesla Model S, тогда как доля Nissan Leaf уменьшилась.

ТОП-3 по количеству зарегистрированных электрокаров в ноябре:

Nissan Leaf — 342 авто;

Renault Kangoo — 64 авто;

BMW I3 — 41 авто.

Если говорить о гибридных авто, то более популярной стала Chevrolet Volt, а Mitsubishi Outlander сместился в рейтинге на одну ступеньку ниже.

ТОП-3 по количеству зарегистрированных гибридов:

Toyota Rav-4 Hybrid — 151 авто;

Chevrolet Volt — 64 авто;

Toyota Prius — 39 авто.

Всего, по данным IRS Group, в Украине в 2018 году зарегистрировано 18,97 тыс электрокаров и гибридных авто, из которых 10,19 тыс — электрокары и 8,78 тыс — "гибриды".

Больше всего таких авто продано в Киеве — почти 5,53 тыс. На втором месте — Одесская область с 3,03 тыс проданных гибридных авто и электрокаров. Тройку лидеров замыкает Харьковская область с результатом в в 2,22 тыс проданных "экологичных" авто.

Напомним, Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.

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Экономическая правда