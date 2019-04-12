В Киеве из-за демонтажа Шулявского моста перекроют проспект Победы
С 13 до 20 апреля в Киеве будут частично ограничивать движение транспорта через проспект Победы в связи с демонтажем Шулявского путепровода.
Об этом сообщает сайт Киевской администрации.
В частности, 13-15 апреля запланировано частичное ограничение движения в направлении центра, а 16-19 апреля – частичное ограничение движения в направлении области.
Кроме того, 16-20 апреля будут ограничивать движения с 23:00 до 06 утра следующего дня.
Столичных водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним:
Ранее в КП "Киевпастранс" сообщали, что Шулявский путепровод будет полностью перекрыт 16 марта в связи с реконструкцией, движение транспорта на это время будет организовано по прилегающим улицам.
До конца 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина – 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройству и озеленению.
Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
В июле 2018 года КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.
Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составила 830 миллионов гривен.
В августе 2018-го в КГГА сообщили, что проект реконструкции Шулявского путепровода с реверсивным распределительным кольцом, известный как "развязка Петрука", был отклонениз-за несоответствия действующим государственным строительным нормам.
По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем – известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".
В ноябре КГГА обратилась к правительству с просьбой разрешить осуществить 100% предоплатусредств компании "Северо-украинскому строительному альянсу" для проведения работ по реконструкции Шулявского путепровода в размере 598,5 миллиона гривень.
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