Кличко вирішив перерахувати оточенню Микитася 600 мільйонів на Шулявський міст авансом — ЗМІ

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КМДА звернулася до Кабінету міністрів з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії "Північно-український будівельний альянс" для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.

Відповідний проект змін до постанови Кабміну Київська міська державна адміністрація внесла на розгляд урядового комітету під керівництвом віце-премєра Володимира Кістіона 15 листопада, передає видання "Наші гроші".

В пояснювальній записці КМДА вказало, що стовідсотковий аванс підряднику потрібен для прискорення темпів ремонту мосту і проведення робіт в цілодобовому режимі.

Це дозволить знизити строк ремонту з раніше запланованих 17 місяців до 12.

В розданих урядовому комітету документах вказано, що в.о. міністра економіки Юрій Бровченко та в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова погодили розроблений КМДА проект змін без зауважень.

Також без зауважень подало свій висновок міністерство юстиції, який підписала перший заступник міністра Олена Сукманова.

Натомість ідея авансової виплати всієї суми угоди з "Північно-український будівельний альянс" була розкритикована урядовими експертами. Вони вказали, що договір з фірмою передбачав, що замовник ремонту Шулявського мосту оплачує роботи не пізніше п’яти днів з моменту підписання проміжних актів виконаних робіт за звітній місяць.

Також замовник робіт має право заплатити аванс до 30% від запланованих на рік робіт.

Тому експерти вважають, що попередня 100% оплата за роботи, які не виконані, є просто прихованим безвідсотковим кредитом фірмі. При тому, що держава через річні облігації внутрішньої державної позики кредитується під 18,5%.

Крім того, на думку експертів, одномоментна виплата великої суми негативно вплине на Єдиний казначейський рахунок, стан якого сьогодні не дозволяє розширювати випадки передоплати.

Крім того, надання державної допомоги Північно-український будівельний альянс" потрібно буде узгодити в Антимонопольному комітету, адже це конкурентну перевагу фірмі.

Серед запропонованих урядовому комітету документів висновок АМКУ відсутній.

За даними ЗМІ, право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма "Північноукраїнський будівельний альянс", пов’язана із нардепом Максимом Микитасем.

Фірма існує з 2007 року. Єдиним її власником зі статутним фондом у 46 тисяч гривень є Андрій Якусевич. Згідно з даними офіційного порталу Верховної Ради, Андрій Якусевич є помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Максима Микитася.

Максим Микитась – народний депутат і відомий столичний забудовник. Він є екс-керівником корпорації "Укрбуд".