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Новые ремонты автодорог в Украине будут только капитальными – Кубраков

Пятница, 5 ноября 2021, 19:45
 
obozrevatel

Новые ремонты автомобильных дорог в Украине с 2022 года будут только капитальными.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков на конгрессе "Дороги будущего", передает "Интерфакс-Украина".

"С 2022 года не будет текущего и среднего ремонта. Останутся только переходные проекты", – сказал он.

Кубраков пояснил, что под переходными проектами подразумеваются проекты текущего и среднего ремонта, начатые ранее – до 2022 года.

Директор ГП "ГосдорНИИ" Артем Безуглый пояснил, что в Государственных строительных нормах понятие текущего и среднего ремонта "никто не отменяет", однако в ГСТУ с нового года оно будет исключено.

В то же время он признал, что если документы на текущие и средние ремонты не проходили через Госинспекцию архитектуры и градостроения, то к капитальным ремонтам, которые будут после 1 января, требования повышенные.

Участники рынка на конгрессе заявили, что в последние годы средние ремонты по своей сложности и качеству уже вплотную приблизились к капитальным. 

Основные опасения у них вызывает риск затягивания согласования госорганами документов в связи с новыми изменениями на рынке.

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дороги ремонт инфрастуктура Мининфраструктуры

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