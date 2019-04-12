У Києві через демонтаж Шулявського моста перекриють проспект Перемоги

З 13 до 20 квітня у Києві будуть частково обмежувати рух транспорту через проспект Перемоги у зв’язку з демонтажем Шулявського шляхопроводу.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Зокрема, 13-15 квітня заплановано часткове обмеження руху в напрямку центру, 16-19 квітня – часткове обмеження руху в напрямку області.

Крім того, 16-20 квітня обмежуватимуть рух з 23:00 до 6 ранку наступного дня.

Столичних водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Нагадаємо:

Раніше у КП "Київпастранс" повідомляли, що Шулявський шляхопровід буде повністю перекрито 16 березня у зв’язку із реконструкцією, рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями.

До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.

Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.

У липні 2018 року КМДА затвердила проект реконструкції транспортної розв'язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана, який передбачає будівництво транспортної розв'язки з трьома з'їздами.

Загальна кошторисна вартість будівництва станом на червень 2018 року становила 830 мільйонів гривень.

У серпні 2018-го у КМДА повідомили, що проект реконструкції Шулявського шляхопроводу із реверсивним розподільним кільцем, відомий як "розв’язка Петрука", було відхилено через невідповідність чинним державним будівельним нормам.

За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".

У листопаді 2018 року КМДА звернулася до уряду з проханням дозволити здійснити 100% передоплату коштів компанії "Північно-український будівельний альянс" для проведення робіт з реконструкції Шулявського шляхопроводу в розмірі 598,5 мільйона гривень.