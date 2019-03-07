Гривня укрепляется: межбанк, наличный, "черный" рынок

6 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,39 - 26,42 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,37 - 26,39 гривни;

Евро - 29,82 - 29,84 гривни;

Российский рубль - 0,3998 - 0,4001 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:50 котировки гривни к доллару составляли 26,32 - 26,59 гривни. Евро покупают по 29,72 гривни, продают по 30,18 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,4 - 26,46 гривни, евро - 30,22 - 30,03 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 28 копеек, установив его на 7 марта на уровне 26,48 гривни.

6 марта гривня на закрытии межбанка продолжила укрепление, котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,44 - 26,47 гривни за доллар.

Экономическая правда