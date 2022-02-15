Курс валют на 15 февраля: межбанк, "черный" и наличные рынки

15 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,48 – 28,50 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:45 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,18 – 28,20 гривни;

Евро – 31,94 – 31,96 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,16 – 28,59 гривни. Евро покупают за 31,90 гривни, продают за 32,51 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 28,18 – 28,39 гривни, евро – 32,02 – 32,42 гривни.

Напоминаем:

14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,49 – 28,51 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 51 копейку, установив его на 15 февраля на уровне 28,54 гривни.

Экономическая правда