Нацбанк зміцнив курс гривні на 7 копійок
Середа, 6 березня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 26,76 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,32 гривні (на 5 березня - 30,41 гривні).
Нагадуємо:
5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,6 - 26,63 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 березня на рівні 26,83 гривні.
Економічна правда
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