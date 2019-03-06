Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк зміцнив курс гривні на 7 копійок

Середа, 6 березня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 26,76 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,32 гривні (на 5 березня - 30,41 гривні).

Нагадуємо:

5 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,6 - 26,63 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 5 березня на рівні 26,83 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют гривня НБУ Нацбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: гривня зміцнюється 5 березня 2019, 09:00
За місяць гривня зміцнилася на 3,2% 4 березня 2019, 13:12
Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринок 4 березня 2019, 11:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті