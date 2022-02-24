Курс гривни на межбанке снизился

24 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 29,80 – 29,95 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 29,80 – 29,95 гривни;

Евро – 33,22 – 33,39 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 29,35 – 30,94 гривни. Евро покупают по 33,11 гривни, продают по 34,96 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 30,15 – 31,00 гривни, евро только покупают по 32 гривни.

Напомним:

Национальный банк зафиксировал курс гривни на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривень в день.

Также регулятор приостанавливает работу валютного рынка, кроме операций продажи иностранной валюты.

Экономическая правда