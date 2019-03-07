Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк суттєво зміцнив курс гривні

Четвер, 7 березня 2019, 08:53
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 28 копійок, встановивши його на 7 березня на рівні 26,48 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,93 гривні (на 6 березня - 30,31 гривні).

Нагадуємо:

6 березня гривня на закритті міжбанку продовжила зміцнення, котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,44 - 26,47 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 26,76 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті