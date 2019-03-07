Нацбанк суттєво зміцнив курс гривні
Четвер, 7 березня 2019, 08:53
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 28 копійок, встановивши його на 7 березня на рівні 26,48 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,93 гривні (на 6 березня - 30,31 гривні).
Нагадуємо:
6 березня гривня на закритті міжбанку продовжила зміцнення, котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,44 - 26,47 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 6 березня на рівні 26,76 гривні.
Економічна правда
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