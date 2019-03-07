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Гривня зміцнюється: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

Четвер, 7 березня 2019, 12:06
 

6 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,39 - 26,42 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,37 - 26,39 гривні;

Євро - 29,82 - 29,84 гривні;

Російський рубль - 0,3998 - 0,4001 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:50 котирування гривні до долара становили 26,32 - 26,59 гривні. Євро купують за 29,72 гривні, продають за 30,18 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,4 - 26,46 гривні, євро - 30,22 - 30,03 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 28 копійок, встановивши його на 7 березня на рівні 26,48 гривні.

6 березня гривня на закритті міжбанку продовжила зміцнення, котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,44 - 26,47 гривні за долар.

Економічна правда

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