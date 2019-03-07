Гривня зміцнюється: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
6 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,39 - 26,42 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,37 - 26,39 гривні;
Євро - 29,82 - 29,84 гривні;
Російський рубль - 0,3998 - 0,4001 гривні.
На готівковому ринку станом на 11:50 котирування гривні до долара становили 26,32 - 26,59 гривні. Євро купують за 29,72 гривні, продають за 30,18 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,4 - 26,46 гривні, євро - 30,22 - 30,03 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 28 копійок, встановивши його на 7 березня на рівні 26,48 гривні.
6 березня гривня на закритті міжбанку продовжила зміцнення, котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,44 - 26,47 гривні за долар.
Економічна правда
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