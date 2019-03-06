Топ-10 городов, которые выбирают мультимиллионеры
В Лондоне живут почти 5 тысяч мультимиллионеров, и ожидается, что за 4 года их станет больше 6 тысяч.
Об этом говорится в отчете The Wealth Report компании Knight Frank, передает РБК.
К мультимиллионерам отнесли обладателей состояния более 30 млн долларов.
Самые популярные среди них города:
Лондон, Великобритания
- Число мультимиллионеров в 2018 году: 4944 человека
- Прогноз на 2023 год: 6015 человек
- Ожидаемый прирост: 22%
Токио, Япония
- Число мультимиллионеров в 2018 году: 3732 человека
- Прогноз на 2023 год: 4125 человек
- Ожидаемый прирост: 11%
Сингапур
- Число мультимиллионеров в 2018 году: 3598 человек
- Прогноз на 2023 год: 4393 человека
- Ожидаемый прирост: 22%
Нью-Йорк, США
- Число мультимиллионеров в 2018 году: 3378 человек
- Прогноз на 2023 год: 3891 человек
- Ожидаемый прирост: 15%
Пекин, Китай
- Число мультимиллионеров в 2018 году: 1673 человека
- Прогноз на 2023 год: 2247 человек
- Ожидаемый прирост: 34%
Париж, Франция
- Число мультимиллионеров в 2018 году: 1667 человек
- Прогноз на 2023 год: 2031 человек
- Ожидаемый прирост: 22%
Сеул, Южная Корея
- Число мультимиллионеров в 2018 году: 1594 человека
- Прогноз на 2023 год: 2020 человек
- Ожидаемый прирост: 27%
Тайбэй, Тайвань
- Число мультимиллионеров в 2018 году: 1519 человек
- Прогноз на 2023 год: 1864 человека
- Ожидаемый прирост: 23%
Цюрих, Швейцария
- Число мультимиллионеров в 2018 году: 1507 человек
- Прогноз на 2023 год: 1796 человек
- Ожидаемый прирост: 19%
Сан-Паулу, Бразилия
- Число мультимиллионеров в 2018 году: 1352 человека
- Прогноз на 2023 год: 1426 человек
- Ожидаемый прирост: 5%
Напомним:
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