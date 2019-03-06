Топ-10 городов, которые выбирают мультимиллионеры

В Лондоне живут почти 5 тысяч мультимиллионеров, и ожидается, что за 4 года их станет больше 6 тысяч.

Об этом говорится в отчете The Wealth Report компании Knight Frank, передает РБК.

К мультимиллионерам отнесли обладателей состояния более 30 млн долларов.

Самые популярные среди них города:

Лондон, Великобритания

Число мультимиллионеров в 2018 году: 4944 человека

Прогноз на 2023 год: 6015 человек

Ожидаемый прирост: 22%

Токио, Япония

Число мультимиллионеров в 2018 году: 3732 человека

Прогноз на 2023 год: 4125 человек

Ожидаемый прирост: 11%

Сингапур

Число мультимиллионеров в 2018 году: 3598 человек

Прогноз на 2023 год: 4393 человека

Ожидаемый прирост: 22%

Нью-Йорк, США

Число мультимиллионеров в 2018 году: 3378 человек

Прогноз на 2023 год: 3891 человек

Ожидаемый прирост: 15%

Пекин, Китай

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1673 человека

Прогноз на 2023 год: 2247 человек

Ожидаемый прирост: 34%

Париж, Франция

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1667 человек

Прогноз на 2023 год: 2031 человек

Ожидаемый прирост: 22%

Сеул, Южная Корея

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1594 человека

Прогноз на 2023 год: 2020 человек

Ожидаемый прирост: 27%

Тайбэй, Тайвань

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1519 человек

Прогноз на 2023 год: 1864 человека

Ожидаемый прирост: 23%

Цюрих, Швейцария

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1507 человек

Прогноз на 2023 год: 1796 человек

Ожидаемый прирост: 19%

Сан-Паулу, Бразилия

Число мультимиллионеров в 2018 году: 1352 человека

Прогноз на 2023 год: 1426 человек

Ожидаемый прирост: 5%

Напомним:

В обновленный рейтинг Forbes попали семь украинцев, самый богатый из которых — Ринат Ахметов.

Первую же позицию в мировом рейтинге миллиардеров сохранил основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос.

Самый юный и богатый миллиардер в мире на сегодняшний день — норвежец Густав Магнар Витзе.

Ранее был опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев. Они сконцентрировали в своих руках 37,5 млрд долларов.

Почти 42,2 миллиона человек в мире являются миллионерами, за последний год их стало больше на 2,3 миллиона.

За последние 10 лет количество миллиардеров в мире удвоилось.