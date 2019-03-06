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Топ-10 городов, которые выбирают мультимиллионеры

Среда, 6 марта 2019, 17:06
 

В Лондоне живут почти 5 тысяч мультимиллионеров, и ожидается, что за 4 года их станет больше 6 тысяч.

Об этом говорится в отчете The Wealth Report компании Knight Frank, передает РБК.

К мультимиллионерам отнесли обладателей состояния более 30 млн долларов.

Самые популярные среди них города:

Лондон, Великобритания

  • Число мультимиллионеров в 2018 году: 4944 человека
  • Прогноз на 2023 год: 6015 человек
  • Ожидаемый прирост: 22%

Токио, Япония

  • Число мультимиллионеров в 2018 году: 3732 человека
  • Прогноз на 2023 год: 4125 человек
  • Ожидаемый прирост: 11%

Сингапур

  • Число мультимиллионеров в 2018 году: 3598 человек
  • Прогноз на 2023 год: 4393 человека
  • Ожидаемый прирост: 22%

Нью-Йорк, США

  • Число мультимиллионеров в 2018 году: 3378 человек
  • Прогноз на 2023 год: 3891 человек
  • Ожидаемый прирост: 15%

Пекин, Китай

  • Число мультимиллионеров в 2018 году: 1673 человека
  • Прогноз на 2023 год: 2247 человек
  • Ожидаемый прирост: 34%

Париж, Франция

  • Число мультимиллионеров в 2018 году: 1667 человек
  • Прогноз на 2023 год: 2031 человек
  • Ожидаемый прирост: 22%

Сеул, Южная Корея

  • Число мультимиллионеров в 2018 году: 1594 человека
  • Прогноз на 2023 год: 2020 человек
  • Ожидаемый прирост: 27%

Тайбэй, Тайвань

  • Число мультимиллионеров в 2018 году: 1519 человек
  • Прогноз на 2023 год: 1864 человека
  • Ожидаемый прирост: 23%

Цюрих, Швейцария

  • Число мультимиллионеров в 2018 году: 1507 человек
  • Прогноз на 2023 год: 1796 человек
  • Ожидаемый прирост: 19%

Сан-Паулу, Бразилия

  • Число мультимиллионеров в 2018 году: 1352 человека
  • Прогноз на 2023 год: 1426 человек
  • Ожидаемый прирост: 5%

Напомним:

В обновленный рейтинг Forbes попали семь украинцев, самый богатый из которых — Ринат Ахметов. 

Первую же позицию в мировом рейтинге миллиардеров сохранил основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос.

Самый юный и богатый миллиардер в мире на сегодняшний день — норвежец Густав Магнар Витзе.

Ранее был опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев. Они сконцентрировали в своих руках 37,5 млрд долларов.

Почти 42,2 миллиона человек в мире являются миллионерами, за последний год их стало больше на 2,3 миллиона.

За последние 10 лет количество миллиардеров в мире удвоилось.

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