Безос удержался на вершине рейтинга Forbes

Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос сохранил первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, состояние Безоса за год выросло на 19 млрд долларов и составляет 131 млрд долларов.

68-летний Безос в прошлом году стал первым, кто возглавил список миллиардеров Forbes с капиталом 100 млрд долларов и более. Несмотря на то, что акции Amazon упали с пика в 2012 долларов за штуку в прошлом августе, они все еще стоят больше, чем год назад.

Неизвестно, сможет ли Безос сохранить лидерство в следующем году после развода со своей женой, которая может получить половину его денег. Безос и МакКензи Таттл объявили о разводе после 25 лет брака в январе 2019 года.

Напомним, Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере 10,1 млрд долларов по итогам 2018 года.