За последние 10 лет количество миллиардеров в мире удвоилось

Миллиардеры по всему миру за прошедший год существенно увеличили свои состояния за счет более бедных слоев населения.

Об этом свидетельствуют данные доклада международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, передает "Немецкая волна".

Согласно докладу, активы миллиардеров в 2018 году в общей сложности выросли на 12%, в среднем - на 2,2 млрд евро в день. Этому способствовали в том числе налоговые льготы для концернов и частных лиц. Более бедная часть мирового населения понесла потери в размере 11%.

Oxfam выпустила свое очередное исследование в преддверии всемирного экономического форума в Давосе.

Объединение полагает, что вложения в такие сферы жизнедеятельности как образование, здоровье и социальное страхование могут внести существенный вклад в искоренение бедности и неравенства. Однако, отмечает Oxfam, подобных вложений во всем мире "катастрофически" не хватает.

За последние десять лет, говорится в отчете, число миллиардеров по всему миру выросло вдвое. Одновременно с этим все меньше людей могут выбраться из состояния крайней нищеты.

Лицами, живущими за чертой бедности, считаются те, кто в день располагает суммой меньше 1,7 евро. Несмотря на то, что таких людей с 1990 по 2010 год стало вдвое меньше, в 2015 году в крайней нищете по всему миру жили около 736 миллионов человек.

Наиболее уязвимыми называются в документе женщины и девочки. В среднем в мире мужчинам принадлежит на 50% активов больше, чем женщинам.

Отчет Oxfam вызвал и критику. В частности, немецкий экономист Андреас Пайхль заявил, что не смог отследить приведенные данные по обнищанию мирового населения. С его точки зрения, высказанной в интервью немецкому изданию FAZ, вероятнее то, что мировая экономика растет, и уровень бедности в мире существенно снижается.