В рейтинг Forbes попали семь украинцев

В обновленном рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes, Ринат Ахметов занял 272-е место.

Об этом сообщается на сайте издания.

Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров.

Самым богатым из них является владелец СКМ, Метинвеста и ДТЭК Ринат Ахметов. Он занимает 272-е место в общем списке с капиталом 6 миллиардов долларов.

Далее следует владелец Ferrexpo Константин Жеваго - 1511 место, капитал 1,5 млрд долларов.

1605 место занял владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк с капиталом 1,4 млрд долларов. На том же месте владелец Интерпайп Виктор Пинчук - его капитал Forbes также оценил в 1,4 миллиарда долларов.

Совладелец группы Приват Геннадий Боголюбов - на 1818 месте с капиталом 1,2 млрд долларов. Его партнер Игорь Коломойский разместился на 1941 месте с капиталом 1,1 млрд долларов.

Владелец Смарт-Холдинга Вадим Новинский с 1 млрд долларов занял 2057 место. Он вернулся в список миллиардеров Forbes после четырехлетнего отсутствия.

Напомним, основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос сохранил первую позицию в рейтинге Forbes.

Ранее был опубликован рейтинг 100 самых богатых украинцев. Они сконцентрировали в своих руках 37,5 млрд долларов.