Топ-10 міст, які вибирають мультимільйонери

У Лондоні живуть майже 5 тисяч мультимільйонерів, і очікується, що за 4 роки їх стане більше 6 тисяч.

Про це йдеться в звіті The Wealth Report компанії Knight Frank, передає РБК.

До мультимільйонерам віднесли власників капіталу понад 30 млн доларів.

Найпопулярніші серед них міста:

Лондон, Велика Британія

Число мультимільйонерів в 2018 році: 4944 людини

Прогноз на 2023 рік: 6015 чоловік

Очікуваний приріст: 22%

Токіо, Японія

Число мультимільйонерів в 2018 році: 3732 людини

Прогноз на 2023 рік: 4125 чоловік

Очікуваний приріст: 11%

Сінгапур

Число мультимільйонерів в 2018 році: 3598 чоловік

Прогноз на 2023 рік: 4393 людини

Очікуваний приріст: 22%

Нью-Йорк, США

Число мультимільйонерів в 2018 році: 3378 чоловік

Прогноз на 2023 рік: 3891 чоловік

Очікуваний приріст: 15%

Пекін, Китай

Число мультимільйонерів в 2018 році: 1673 людини

Прогноз на 2023 рік: 2247 чоловік

Очікуваний приріст: 34%

Париж, Франція

Число мультимільйонерів в 2018 році: 1 667 осіб

Прогноз на 2023 рік: 2031 чоловік

Очікуваний приріст: 22%

Сеул, Південна Корея

Число мультимільйонерів в 2018 році: 1594 людини

Прогноз на 2023 рік: 2020 осіб

Очікуваний приріст: 27%

Тайбей, Тайвань

Число мультимільйонерів в 2018 році: 1519 чоловік

Прогноз на 2023 рік: 1864 людини

Очікуваний приріст: 23%

Цюріх, Швейцарія

Число мультимільйонерів в 2018 році: 1507 чоловік

Прогноз на 2023 рік: 1 796 осіб

Очікуваний приріст: 19%

Сан-Паулу, Бразилія

Число мультимільйонерів в 2018 році: одна тисяча триста п'ятьдесят два людини

Прогноз на 2023 рік: 1426 чоловік

Очікуваний приріст: 5%

Нагадаємо:

В оновлений рейтинг Forbes потрапили сім українців, найбагатший із яких — Ринат Ахметов.

Першу позицію в світовому рейтингу мільярдерів зберіг засновник Amazon і космічної компанії Blue Origin Джефф Безос.

Наймолодший і найбагатший мільярдер у світі на сьогоднішній день — норвежець Густав Магнар Вітзен.

Раніше було опубліковано рейтинг 100 найбагатших українців. Вони сконцентрували у своїх руках 37,5 млрд доларів.

Майже 42,2 мільйона людей у світі є мільйонерами, за 2018 рік їх стало більше на 2,3 мільйона.

За останні 10 років кількість мільярдерів у світі подвоїлася.