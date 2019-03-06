Топ-10 міст, які вибирають мультимільйонери
У Лондоні живуть майже 5 тисяч мультимільйонерів, і очікується, що за 4 роки їх стане більше 6 тисяч.
Про це йдеться в звіті The Wealth Report компанії Knight Frank, передає РБК.
До мультимільйонерам віднесли власників капіталу понад 30 млн доларів.
Найпопулярніші серед них міста:
Лондон, Велика Британія
- Число мультимільйонерів в 2018 році: 4944 людини
- Прогноз на 2023 рік: 6015 чоловік
- Очікуваний приріст: 22%
Токіо, Японія
- Число мультимільйонерів в 2018 році: 3732 людини
- Прогноз на 2023 рік: 4125 чоловік
- Очікуваний приріст: 11%
Сінгапур
- Число мультимільйонерів в 2018 році: 3598 чоловік
- Прогноз на 2023 рік: 4393 людини
- Очікуваний приріст: 22%
Нью-Йорк, США
- Число мультимільйонерів в 2018 році: 3378 чоловік
- Прогноз на 2023 рік: 3891 чоловік
- Очікуваний приріст: 15%
Пекін, Китай
- Число мультимільйонерів в 2018 році: 1673 людини
- Прогноз на 2023 рік: 2247 чоловік
- Очікуваний приріст: 34%
Париж, Франція
- Число мультимільйонерів в 2018 році: 1 667 осіб
- Прогноз на 2023 рік: 2031 чоловік
- Очікуваний приріст: 22%
Сеул, Південна Корея
- Число мультимільйонерів в 2018 році: 1594 людини
- Прогноз на 2023 рік: 2020 осіб
- Очікуваний приріст: 27%
Тайбей, Тайвань
- Число мультимільйонерів в 2018 році: 1519 чоловік
- Прогноз на 2023 рік: 1864 людини
- Очікуваний приріст: 23%
Цюріх, Швейцарія
- Число мультимільйонерів в 2018 році: 1507 чоловік
- Прогноз на 2023 рік: 1 796 осіб
- Очікуваний приріст: 19%
Сан-Паулу, Бразилія
- Число мультимільйонерів в 2018 році: одна тисяча триста п'ятьдесят два людини
- Прогноз на 2023 рік: 1426 чоловік
- Очікуваний приріст: 5%
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