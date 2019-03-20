Bayer назначила руководителя аграрного подразделения компании в Украине

Германский химический концерн Bayer объявил о назначении Франка Хатке руководителем объединенного аграрного подразделения в Украине с 1 апреля 2019 года.

Об этом компания сообщила на собственном сайте.

Уточняется, что в состав объединенного подразделения войдут сотрудники подразделения Crop Science компании "Байер" и сотрудники компании "Монсанто" в Украине.

До этого Хатке был руководителем регионального маркетинга компании "Байер" в странах Центральной и Восточной Европы. Он имеет более 25 лет опыта на различных должностях в маркетинге и продажах в сфере сельского хозяйства, рассказали в компании.

Хатке будет работать в Киеве и подчиняться руководителю кластера стран Восточной Европы Иву Пике.

Лидия Озерова, которая возглавляла ООО "Монсанто Украина" с 2016 года, продолжит работать в Bayer в Швейцарии на новой должности руководителя по стратегии технических культур в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

Как сообщалось, Bayer и мировой лидер в биотехнологии растений Monsanto в сентябре 2016 года подписали соглашение о слиянии. Стоимость сделки составила 66 млрд долларов (128 доллара за акцию Monsanto).

7 июня 2018 года Bayer AG завершил сделку по слиянию с американской Monsanto.

"Байер" — международная компания, работающая в сферах здравоохранения и сельского хозяйства. Штаб-квартира находится в Леверкузене (Германия).

Ведет деятельность в Украине с 1992 года в форме ООО "Байер". Компания представлена фармацевтическим подразделением, подразделением безрецептурных препаратов, аграрным подразделением, отделом защиты здоровья животных.

Напомним:

Кадровые изменения произошли в "Укртрансгазе" — 19 марта там назначили нового руководителя.

В феврале Кабмин уволил и. о. министра агрополитики и продовольствия Максима Мартынюка.

А в декабре 2018 года в "Киевстар" назначили нового президента — им стал ранее исполняющий обязанности президента компании Александр Комаров.