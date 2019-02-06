Кабмин уволил и.о. министра аграрной политики
Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
На его место назначена заместитель министра по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.
"Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву", - сказал в комментарии агентству вице-премьер-министр Павел Розенко.
Напоминаем:
Мартынюк был назначен временно исполняющим обязанности министра аграрной политики и продовольствия в декабре 2018 года.
22 ноября 2018 года Верховная Рада приняла отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.
Кутовый в мае 2017 года заявил, что подает в отставку с поста министра, после чего по его заявлению ему перестала начисляться и выплачиваться зарплата.
Он был назначен министром агрополитики в правительстве Владимира Гройсмана 14 апреля 2016 года.
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