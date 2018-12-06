В "Киевстар" назначили нового президента

Президентом мобильного оператора "Киевстар" стал ранее исполняющий обязанности президента компании Александр Комаров.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании VEON.

С июля он совмещал эту должность с работой СЕО "Beeline Казахстан".

Комаров родился в 1972 году. Окончил Киевский политехнический институт, начинал карьеру в 1994 году в киевском Научно-исследовательском центре военного института управления и связи. С 1997 по 2002 год работал в компании Globalstar в области маркетинга и продаж.

В 2002 году был приглашен на пост директора по развитию бизнеса в Adell Saatchi&Saatchi. В 2004 году стал генеральным директором этого рекламного агентства, а позже возглавил группу Видео Интернешнл в Украине.

На протяжении 2007-2013 годов был генеральным директором компании GroupM в Украине.

В июле 2013 года получил приглашение из Казахстана от компании Beeline и был назначен главным коммерческим директором, а с января 2016 года возглавил компанию.

Бывший президент "Киевстар" Петр Чернышев ушел с должности в июле 2018 года.

Одной из причин увольнения Чернышева называют критику президента Украины Петра Порошенко в интервью "Экономической правде".

Но Чернышев сразу же после этого инцидента поправил свое высказывание.

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор мобильной связи. Согласно последним данным оператора, его база составляет около 26,5 млн абонентов. Его выручка за 2017 год увеличилась на 10,6% в сравнении с 2016 годом – до 16,5 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,2 млрд грн.

Акционер "Киевстара" - группа Veon Ltd. (ранее - VimpelCom ltd). Акции группы находятся в свободном обращении на фондовой бирже NASDAQ.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" Михаила Фридмана и партнеров - ей принадлежит 47,9% акций. Еще 19,7% владеет норвежский холдинг Telenor.

Экономическая правда